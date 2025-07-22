Mayıs'ta Döviz Pozisyonu Açığı 176 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs'ta Döviz Pozisyonu Açığı 176 Milyar Doları Aştı

22.07.2025 15:57
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs'ta 176 milyar dolar oldu.

Finansal kesim dışındaki firmaların Mayıs ayı net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 2 milyar 67 milyon dolar artarak 176 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisi paylaştı. Mayıs 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2025 verilerine göre varlıklar 1 milyar 300 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler ise 3 milyar 367 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 176 milyar 233 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Nisan 2025 dönemine göre 2 milyar 67 milyon ABD doları arttı.

Mayıs 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 937 milyon ABD doları, 716 milyon ABD doları, 669 milyon ABD doları ve 58 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 1.080 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.300 milyon ABD doları arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1.434 milyon ABD doları, 1.205 milyon ABD doları, 431 milyon ABD doları ve 296 milyon ABD doları arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.367 milyon ABD doları arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2025 dönemine göre 488 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 1.693 milyon ABD doları arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4.159 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 2.294 milyon ABD doları azaldı.

Mayıs 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.506 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 129.624 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 7.882 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2025 dönemine göre 3.308 milyon ABD doları azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyinde. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Döviz Pozisyonu Açığı 176 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs'ta Döviz Pozisyonu Açığı 176 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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