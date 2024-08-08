MB Başkanı Karahan: Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları yavaşlamaya devam ediyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan, yaptığı açıklamada kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışlarının yavaşladığını belirtti. Ekonomideki yavaşlama trendinin devam ettiğini vurgulayan Karahan, önümüzdeki dönemde ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.08.2024 12:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: MB Başkanı Karahan: Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları yavaşlamaya devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?