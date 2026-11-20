Medipol Sağlık Grubu, özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavilerinde farklı diş hekimliği branşlarının birlikte çalışmasını ele alan panel düzenledi.

Sağlık grubundan yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu tarafından 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Medipol Ağız ve Diş Sağlığı Festivali'nde, bu yıl özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığına yönelik konular ele alındı.

"Medipol ile Gülmeye Engel Yok" panelinde, özel gereksinimli bireylerin tedavi süreçleri farklı diş hekimliği branşlarının katılımıyla değerlendirildi.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi'nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Endodonti Uzmanı Prof. Dr. Mete Üngör, Protetik Diş Tedavisi Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kanpalta ve Dr. Öğr. Üyesi Emir Farboud Bonabian, Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Berk Beşkardeş ile Pedodonti Uzmanı Uzm. Dr. Ruhan Öner konuşmacı olarak yer aldı.

"Özel gereksinimli bireylerde tedavi süreci zorlu olabiliyor"

Açıklamada paneldeki değerlendirmelerine yer verilen Endodonti Uzmanı Prof. Dr. Mete Üngör, hastayla iletişim kurmanın ve güven oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Üngör, uygun hastalarda ikna yöntemleriyle kanal tedavisinin dahi normal koşullarda gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Endodontik tedavilerde hastanın ağzını uzun süre açık tutması gerektiğini aktaran Üngör, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli bireylerde bu süreç zaman zaman daha zorlu olabiliyor. Hastanın bizimle iş birliği yapabilme düzeyinin sınırlı olması tedaviyi etkileyebiliyor. Ancak her özel gereksinimli bireyin mutlaka genel anestezi veya sedasyon altında tedavi edilmesi gerektiği düşünülmemeli. Bazen genel anestezi veya sedasyon uygulamadan, ikna yöntemleriyle kanal tedavisini başarıyla tamamlayabiliyoruz. Ancak bu yöntemler yeterli olmadığında, tedavinin başarısı için sedasyon ya da genel anesteziye başvurmak durumunda kalabiliyoruz."

"Diş hekimleri ve ailelere önemli görevler düşüyor"

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi de özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavilerinde kişiye özel planlamanın önemine vurgu yaptı.

Çocukluk döneminden itibaren doğru yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini belirten Develi, "Tedavi planının bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ayrı bir önem taşır. Çocuklarda, doğumdan itibaren özel gereksinimler söz konusu olabiliyor. Bu noktada diş hekimlerine ve ailelere önemli görevler düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kanpalta da protez bakımının uzun vadeli bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Ailelerin de bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kanpalta, "Özel gereksinimli bireylerde protezin bakımı çok önemli. Protezin temizliği ve hijyeninin sağlanması, tedavinin uzun dönemde başarılı şekilde sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Bakımların dikkatli yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Farboud Bonabian ise özel gereksinimli bireylerde sabit veya hareketli protez tercih edildiğini, hastanın ağız ve diş sağlığının, diş eti durumunun, destek diş sayısının ve konumunun dikkate alındığını belirtti.

Her hastanın ağız yapısının farklı olduğunu vurgulayan Bonabian, bazı durumlarda dişlerin konumu veya sayısının sabit protez uygulamasına izin vermediğini, bu nedenle hareketli protezlerin tercih edilebildiğini ifade etti.

"Aile desteği ve hastanın motor becerileri önemli"

Pedodonti Uzmanı Uzm. Dr. Ruhan Öner de özel gereksinimli çocuklarda diş tedavisi planlanırken hastanın yaşı, bilişsel gelişimi, engellilik durumu, tedavi ihtiyacı ve tedaviye uyumunun dikkate alındığını belirtti.

Öncelikle davranışsal yönlendirme yöntemlerini kullandıklarını ifade eden Öner, "Anlat göster uygula, pozitif pekiştirme, dikkat dağıtma ve aşamalı duyarsızlaştırma gibi tekniklerle hastamızı tedaviye hazırlıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarda işlem sırasında ani tepkiler ve kaygı gelişebildiği için tedavi ortamının iyi düzenlenmesi ve seansların kısa tutulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Berk Beşkardeş ise özel gereksinimli bireylerde protez tedavisine karar verirken ailenin desteğinin ve hastanın motor becerilerinin önemli olduğunu belirtti.