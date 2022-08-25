Geçmeyen boğaz ağrısı bel soğukluğu belirtisi - Son Dakika
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Geçmeyen boğaz ağrısı bel soğukluğu belirtisi

25.08.2022 10:17
Geçmeyen boğaz ağrısı bel soğukluğu belirtisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, bel soğukluğunun etkeni olan bakterinin farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına da yol açabilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, bel soğukluğunun etkeni olan bakterinin farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına da yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gencer, uzun zamandan beri bilinen ve toplum sağlığını tehdit eden hastalık bel soğukluğu tıbbi ismi ile Neisseria gonorrhoeae (Gonore), hem kadınları hem de erkekleri etkilediğini belirtti.

Gencer, "25 yaşından küçük cinsel olarak aktif kadınlar ve partnerleri bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı olan bel soğukluğuna yakalanma riski altında. Bakteri pek çoğunda hiçbir belirti göstermeyen bakteri vücuda alındıktan sonra yaklaşık 2 ila 14 gün arasında da belirti gösterebilir. Bu nedenle bel soğukluğu belirtilerini takip edip teşhis ve tedavisinde vakit kaybetmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alan bel soğukluğu özellikle rektum, boğaz, konjonktiva ve üretrayı etkileyeceğine de değinen Gencer, kadınlarda bunlara ek olarak rahim ağzı (serviks), skene bezleri, vulva ve tüplerin tutulumu da görülebileceğini belirtti.

Bel soğukluğu hastalığının belirtilerini anlatan Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vajinal akıntı, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, dış genital bölgede kaşıntı, adet dönemi dışında vajinal kanama, özellikle cinsel ilişki sonrasında kanama, cinsel ilişki sırasında acı hissetme, alt karın ya da pelvik bölgede ağrı olmasıdır. Bakteri vücuda alındıktan sonra yaklaşık 2 ila14 gün arasında belirtiler ortaya çıkar. Ancak bakteri ile enfekte olan kişilerin pek çoğunda hiçbir belirti gözlenmez. Belirti göstermeyen ancak bakteri ile enfekte kişiler asemptomatik taşıyıcı olarak tanımlanabilir. Semptom göstermemelerine rağmen, hastalığı partnerlerine bulaştırabilirler.

Gonore olarak adlandırılan bir bakteri türü bel soğukluğu hastalığının kaynağıdır. Bu bakteri ile enfekte olmuş bir kişi, sağlıklı partnerine cinsel ilişki sırasında bakteriyi bulaştırabilir. Bakterinin ve hastalığın yayılımı bu şekilde gerçekleşir. Ayrıca Neisseria gonorrhoeae ile enfekte hamile kadınların bebekleri de doğum esnasında enfekte olabilir. Bu bebeklerde gonore, özellikle göz ile ilgili problemlere neden olabilir."

Bel soğukluğunun bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalık olduğundan antibiyotikler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini dile getiren Gencer, ancak yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle, antibiyotik türevi ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkışı tedaviyi zorlaştıracağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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