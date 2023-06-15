Mehmet Şimşek'e Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi iddiası yalanlandı - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'e Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi iddiası yalanlandı

15.06.2023 11:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadığı Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sonrasında açıkladığı yeni Kabine'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mehmet Şimşek'i atadı.

TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN 40 MİLYON DOLAR MI VERİLDİ?

Erdoğan ile Şimşek arasında seçimler öncesinde başlayan görüşmelerle ilgili ortaya atılan bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bazı haber siteleri Londra ve Dubai gibi finans merkezlerinde görev yapan Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildiği iddiasını gündeme taşıdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

İddialara yanıt bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı, Mehmet Şimşek'e Türkiye'ye gelmesi 40 milyon dolar verildiği iddiasını yalanladı
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Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Londra, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'e Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi iddiası yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'e Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi iddiası yalanlandı - Son Dakika
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