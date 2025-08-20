Memur Hakları İçin Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
20.08.2025 15:39
Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunda memurların haklarını genişleten toplu sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her hizmet koluyla ayrı ayrı masaya oturduk ve memurlarımızın haklarını genişletmek için yoğun mesai harcadık. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına ilişkin genel zam oranları, mali ve özlük haklarının belirlendiği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, müzakere süreci sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında başlayan Toplu Sözleşme süreçlerinde bugün hizmet kolları ile yaptığımız görüşmeler nihayete ermiş durumda. Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk ve memurlarımızın haklarını genişletmek için yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalarımız neticesinde çalışmalarımızı 2 perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevleri Hakem Kurulu'na ait olacaktır. Hakem Kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık. Yaklaşık 4,2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede, yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Geçtiğimiz 7'nci Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341'di. Bu dönemde önceki dönemlerin de üzerine çıkan sayıda maddelerde uzlaşma sağlandığı için memnunuz" dedi.

'80 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAZANIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Uzlaşma sağlanan maddelerden öne çıkanları paylaşan Bakan Işıkhan, "Örneğin şefin altındaki tüm genel idari hizmet personeliyle, yardımcı hizmetler sınıfına, müdürlere ve müdür yardımcılarına, avukatların ek ödemelerine, şeflerin tazminatlarına, mühendis ve mimarların ek ödeme oranlarına, jeolog, kimyager ve fizikçilerin, tekniker ve teknisyenlerin, veteriner hekimlerin ek ödemelerine, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine, akademik personelin eğitim-öğretim ödeneğine önemli artışlar sağladık. Bu da çok önemli bir çıktı. Yıllardır dile getirdiği ve çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorunu, bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış ve sorun çözülmüştür. Ayrıca bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanımı memurlarımız ile hizmet kollarındaki sendikalarımızla gerçekleşirdik ve bu 80 milyarı hizmet kollarına tamamen harcadığımızı da ifade etmek istiyorum. Bu bence çok önemli bir kazanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreci yürüttüğümüzü de buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir memurumuzu ve diğer tüm çalışanlarımızı 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde enflasyona ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
