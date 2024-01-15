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Menteşe Belediyesi Tip Proje Uygulaması ile Kırsalda Yaşayan Vatandaşlara Ekonomik Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Tip Proje Uygulaması ile Kırsalda Yaşayan Vatandaşlara Ekonomik Destek Sağlıyor

Menteşe Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Tip Proje uygulamasına bugüne kadar 269 başvuru yapıldı. Uygulama ile kırsalda yaşayan vatandaşlara ekonomik katkı sağlanırken, kaçak yapılaşmanın da önüne geçiliyor. Başkan Gümüş, 2023 yılında 13 başvuru yapıldığını belirterek, uygulamanın diğer belediyeler tarafından da örnek alındığını ve devam edeceğini söyledi.

Menteşe Belediyesi Tip Proje Uygulaması ile Kırsalda Yaşayan Vatandaşlara Ekonomik Destek Sağlıyor
15.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:16
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Menteşe Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Tip Proje uygulamasına bugüne kadar 269 başvuru yapıldı. Tip proje uygulaması ile kırsalda yaşayan vatandaşlara ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlanırken, kaçak yapılaşmanın da önüne geçiliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak verilen tip proje uygulamasına 2023 yılında 13 başvuru yapıldığını kaydederek şunları söyledi; " Büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında köyler mahalleye dönüşmüş, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız ev projesi hazırlatmak için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmışlardı. Biz de 2015 yılında kırsal yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek olmak ve kaçak yapılaşmayı önlemek adına tip proje uygulamamızı hayata geçirmiştik. Tip proje uygulaması ile kısa zamanda vatandaşlarımızın evlerinin projelerini ücretsiz olarak hazırlamaya başladık. Bu uygulamamız çok beğenildi ve diğer belediyeler tarafından da örnek alınarak uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında bu güne kadar 269 tip proje başvurusu yapıldı. İşlemleri tamamlanan başvuruların yapı kullanım izinleri ve inşaat ruhsatları verildi. Tip Proje uygulaması ile vatandaşlarımızı ekonomik olarak önemli bir külfetten de kurtardık. Uygulamamız devam ediyor. Halkımızın her kesimine hitap eden sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bahattin Gümüş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Tip Proje Uygulaması ile Kırsalda Yaşayan Vatandaşlara Ekonomik Destek Sağlıyor - Son Dakika
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