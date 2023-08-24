Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı

Son Güncelleme: 24.08.2023 16:52

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 25'e yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı. Buna göre, kredi kartı gecikme faizi aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e, nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta ise yüzde 53,2'ye çıktı. Yeni oranlar 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Sürpriz bir hamle ile 750 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası kredi kartı faizlerinde üst limitler de arttı.

GECİKME FAİZİ AYLIKTA YÜZDE 2,81'E ÇIKTI

Buna göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26'ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e yükseldi.

NAKİT ÇEKİMİNDE AYLIK YÜZDE 3,57'YE ÇIKTI

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta yüzde 53,2'ye yükseldi. Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3'e yükseldi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kredi kartı faizlerinde üst limitlerin artmasıyla yeni oranlar 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı - Son Dakika
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