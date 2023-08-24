Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Sürpriz bir hamle ile 750 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası kredi kartı faizlerinde üst limitler de arttı.
Buna göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26'ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta yüzde 40,1'e yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57'ye, yıllıkta yüzde 53,2'ye yükseldi. Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3'e yükseldi.
Kredi kartı faizlerinde üst limitlerin artmasıyla yeni oranlar 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla kredi kartı faizlerinde üst limitler arttı - Son Dakika