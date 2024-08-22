Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar artarak 152 milyar 915 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarken, altın rezervleri ise 866 milyon dolar arttı.

22.08.2024 14:53
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Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar artarak 152 milyar 915 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak, 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 866 milyon dolar artarak, 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı - Son Dakika
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