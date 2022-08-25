Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

25.08.2022 14:42
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 488 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 488 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 488 milyon dolar azalarak, 112 milyar 250 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 72 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 560 milyon dolardan 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 19 Ağustos haftasında 415 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.

(İHA)

YORUMLAR
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TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

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