Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Şubat ile biten haftada 5 milyar 706 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Şubat ile biten haftada 5 milyar 706 milyon dolar azalarak, 206 milyar 78 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 941 milyon dolarlık azalışla 79 milyar 586 milyon dolardan 73 milyar 645 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 20 Şubat haftasında 234 milyon dolar artarak 132 milyar 199 milyon dolardan 132 milyar 433 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL