Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar yükseldi

11.08.2022 21:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri bir önceki haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar arttı. Rezervler 108 milyar 637 milyon dolara yükselirken Ağustos 2021'den bu yana en yüksek artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz'da 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 705 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 108 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu
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Kaynak: AA

Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar yükseldi - Son Dakika
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