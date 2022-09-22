Merkez'in Faiz Kararına Tepkiler: "Tcmb Artık Yoldan Çıktı" - Son Dakika
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Merkez'in Faiz Kararına Tepkiler: "Tcmb Artık Yoldan Çıktı"

22.09.2022 15:55
Merkez'in Faiz Kararına Tepkiler: "Tcmb Artık Yoldan Çıktı"

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi. Ekonomistler faiz indirimi kararını eleştirdi. Mahfi Eğilmez, “Güler misin, ağlar mısın?” derken Atilla Yeşilada, "TCMB artık yoldan çıktı" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi. Ekonomistler faiz indirimi kararını eleştirdi. Mahfi Eğilmez, "Güler misin, ağlar mısın?" derken Atilla Yeşilada, "TCMB artık yoldan çıktı" yorumunu yaptı.

Ekonomistler Uğur Gürses, Mahfi Eğilmez, Atilla Yeşilada, Yalçın Karatepe, Evren Devrim Zelyut ve Ozan Bingöl Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirme kararını eleştirdi. Yapılan yorumlar şöyle:

"ÇOK YAZIK"

Uğur Gürses: "Çok yazık; kendi parasını gömen bir merkez bankası başka yerde yok..."

"GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN?"

Mahfi Eğilmez: "Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın?"

"TCMB ARTIK YOLDAN ÇIKTI"

Atilla Yeşilada: "TCMB artık yoldan çıktı.  100 baz puan daha faiz indirimi, ben Dünya'da değil, Mars'ta yaşıyorum demek."

"ALSANA MALİYET İNDİRİMİ"

Yalçın Karatepe: "Krediye erişimin ciddi şekilde zorlaştırıldığı bu dönemde yapılan faiz indiriminin tek bir açıklaması olabilir: Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak. Başka açıklaması olamaz. Faiz indirimi ile; bankaların MB'den borçlanma maliyeti düşecek. KKM faiz oranları düşecek, çünkü politika faizi artı 3 puan limiti var. Alsana maliyet indirimi ve kar etmek için büyük fırsat."

"HANGİ FAİZE KARŞIYIZ TAM OLARAK"

Ozan Bingöl: "Merkez Bankasının faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürdüğü bir ortamda; Vatandaşın Devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi yüzde 30. vatandaşın Devletten olan alacağına uygulanan faiz ise yüzde 9. Şimdi biz hangi faize karşıyız tam olarak?"

"HERKES EMİN OLSUN BUNLAR İYİ GÜNLER"

Evren Devrim Zelyut: "AKP'nin taktikleri: Bakın faizi nasıl indirdik, seçimde bize oy verin enflasyonu da böyle indirelim... Bu taktiğe kanıp oy veren çıkar mı? AKP, TCMB'yi kullanarak sırf seçimlerde kullanacağı bir söylem için kuru ve enflasyonu patlattı, ama herkes emin olsun bunlar iyi günler!"

YORUMLAR
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Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi Engin Altay: 'Erdoğan, Sen Bu Milleti Özel Bankalara, Saraya, Tefecilere ve Faiz Baronlarına Maraba Yaptın Ya. Nasıl Bir Kafa Bu' Engin Altay: 'Erdoğan, Sen Bu Milleti Özel Bankalara, Saraya, Tefecilere ve Faiz Baronlarına Maraba Yaptın Ya. Nasıl Bir Kafa Bu'
Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Mahfi Eğilmez, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in Faiz Kararına Tepkiler: 'Tcmb Artık Yoldan Çıktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez'in Faiz Kararına Tepkiler: "Tcmb Artık Yoldan Çıktı" - Son Dakika
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