Merkezefendi Belediyesi 2024 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri İçin Hizmet Verecek

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi devam eden 2024 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemeleri nedeniyle 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü veznelerin hizmet vereceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi veznelerde yığılma olmaması, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için çalışmalara devam ediyor. 2024 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. Taksit ödemeleri Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi, Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 23 Tahsilat Veznesi ve Merkezefendi Belediyesi web sayfasından gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar vergilerini 31 Mayıs Cuma gününe kadar ödeyebilecek. - DENİZLİ