Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada VAR odasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde bulunan VAR odası ve kayıtlarının soruşturma kapsamında incelendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR İNCELEME YAPTIRILMAMIŞTIR"

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır."

TFF, VAR ODASINDA İNCELEME YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

TFF ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında bir inceleme gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Federasyon açıklamasında, söz konusu işlemin ilgili TFF yetkililerinin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

TFF'NİN YALANLADIĞI İDDİA FARKLIYDI

TFF'nin açıklamasında yalanlanan konu ise VAR odasında inceleme yapıldığı bilgisi değil, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyetin teknik personeli tarafından geri getirildiği iddiasıydı. Federasyon bu iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu belirterek gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlar hakkında hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı. Başsavcılığın son açıklamasıyla birlikte, soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından VAR odası veya VAR kayıtlarında bir inceleme yaptırılmadığı özellikle vurgulandı.