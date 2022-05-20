Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu - Son Dakika
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

20.05.2022 21:15
Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 74,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu - Son Dakika


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