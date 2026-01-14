Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Dede: "Mersin'de Üretmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
Ekonomi

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Dede: "Mersin'de Üretmeye Devam Edeceğiz"

14.01.2026 14:19  Güncelleme: 15:11
Mersin Tekstil Üreticileri Derneği (METÜD) Başkanı Kemal Dede, Mersin'de tekstil üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Mersin Akdeniz Tekstil Fuarı'nın açılışında yerel yönetimlerin desteğine dikkat çekti. Fuarın 90 üretici firma ile 150 alım heyetini buluşturduğu öğrenildi.

(MERSİN) - Mersin Tekstil Üreticileri Derneği (METÜD) Başkanı Kemal Dede, "Tekstilin can çekiştiği, tekstilin kötü gittiği şu dönemlerde bizler Mersin'de çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Mısır'a, Cezayir'e, Fas'a giden arkadaşlarımız var. Onlar kendi menfaatlerini düşünüyorlar ama bizler Mersin'i, Türkiye'yi düşünüyoruz" dedi.

METÜD tarafından düzenlenen ve 90 üretici firma ile 150 alım heyetini buluşturan Akdeniz Tekstil Fuarı Yenişehir Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da katıldı.

METÜD Başkanı Kemal Dede, yaptığı açıklamada, fuarı büyük oranda kendi üyeleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dede, "Tekstilin can çekiştiği, tekstilin kötü gittiği şu dönemlerde bizler Mersin'de çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Mısır'a, Cezayir'e, Fas'a giden arkadaşlarımız var. Onlar kendi menfaatlerini düşünüyorlar ama bizler Mersin'i, Türkiye'yi düşünüyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Bu şartlarda bu fuarı açmak her babayiğidin harcı değildir" dedi.

Dede, derneklerine desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve Toroslar Belediye Başkanı Yıldız'a teşekkür etti.

"Bunu durdurmak lazım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mersin'in köklü bir tekstil kültürüne sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tekstil sektörü konjonktürel olarak sorunlar yaşayabilir. Tekstil; turizm gibi tarım gibi işsizliği absorbe eden, istihdam yaratan bir sektör. Ancak üretim maliyetlerinin yüksekliği, sektörün daha az maliyetli ülkelere, özellikle Akdeniz'in karşı kıyısındaki komşu ülkelere gitmesine neden oluyor. Bunu durdurmak lazım. Bunlar daha çok makro politikalarla ilgili. Ancak biz yerel yönetim olarak tekstil yatırımlarında makul olan her türlü yaklaşıma açığız."

Mersin Akdeniz Tekstil Fuarı 17 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: ANKA

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Dede: "Mersin'de Üretmeye Devam Edeceğiz"
