Mersin'de açık alanda erik hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de açık alanda erik hasadı devam ediyor

05.05.2022 13:06
Mersin'de açık alanda erik hasadı devam ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda hasadı süren erikten 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda hasadı süren erikten 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Yaklaşık 20 bin dekarlık açık alanda yetiştirilen eriklerin hasadı devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Palantepe Mahallesi'nde süren hasada katıldı.

Bayır, gazetecilere, erik hasadında sezona iyi başladıklarını söyledi.

İlçenin sahip olduğu iklimsel özellikten dolayı kaliteli ürün hasat ettiklerini dile getiren Bayır, "İlçemizde 28 Şubat'ta örtü altı eriklerimiz çıkmıştı. Ortalama 500-1000 liradan satış başlamıştı. Son örtü altı erik satışımızı 80 lira bandından bitirdik. Açık alandaki erikte 25-30 liradan satışlar başladı." diye konuştu.

Bayır, açık alandaki hasattan 30 bin ton rekolte beklediklerinin bilgisini vererek üreticilere kazançlı sezon diledi.

Üretici Kemal Tosun da verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek fiyattan memnun olduklarını kaydetti.

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Hisarcık, Mersin, Tarım, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de açık alanda erik hasadı devam ediyor - Son Dakika


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