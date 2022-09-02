Mersin haberi... Mut'ta nohut hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde Milli Nohut Tohumlarının Toprak ile Buluşması projesi çerçevesinde dağıtılan nohutların hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mayıs ayında yüzde 75 hibeli Azkan çeşidi nohudu 600 rakım üzerindeki mahallelerde üreticilere dağıttıklarını hatırlatarak, "Bunların ekilişinde bitkisel olarak gelişiminden hasadına kadar Tarım Orman Müdürlüğü olarak bizzat üreticilerimizin takibini yaptık. Azkan çeşidinde üreticilerimiz memnun kaldı. Hastalıklara direnciyle, verimiyle üreticilerimiz tarafından takdir gördü. Atıl tarım arazilerimizin boş tarım arazilerimizin ekilmesi ile hem ekonomimize hem tarımımıza önemli katkı sağladık. Bakanlığımızın bu yöndeki hibe destek tohum hibe projelerine buğdayda, arpada, nohutta müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah üreticilerimize de bu zor dönemlerde destek olacağız" dedi.

Bayır, 21 bin 855 dekar araziye ekilen nohuttan 8 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti. - MERSİN