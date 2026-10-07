Merz ve Macron içten yanmalı motor yasağını yüzde 80'e çekecek planda uzlaştı - Son Dakika
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Merz ve Macron içten yanmalı motor yasağını yüzde 80'e çekecek planda uzlaştı

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Handelsblatt'a göre Merz ve Macron, AB'de içten yanmalı motor yasağını esneten ortak pozisyonda uzlaştı. Plan, Komisyon'un yüzde 90 hedefinin 10 puan düşürülerek dengelemeyle yüzde 80'e inmesini ve üreticilere 2028-2032 arası 5 yıllık geçiş dönemi tanınmasını öngörüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanması planlanan içten yanmalı motor yasağını daha da hafifletecek ortak bir pozisyon üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Paris ve Berlin arasında genel hatlarıyla uzlaşı sağlanan içten yanmalı motor yasağını esnetme planının detayları üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Yürürlükteki AB mevzuatı, yeni araçların karbondioksit emisyonlarının 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltılmasını, yani içten yanmalı motorların tamamen yasaklanmasını öngörüyordu. AB Komisyonu ise daha önce bu hedefi yüzde 90'a düşürmeyi teklif etmişti.

Merz ve Macron'un yeni planı, bu teklifin de ötesine geçerek herhangi bir dengeleme şartı aranmaksızın emisyon azaltma hedefinin 10 puan daha düşürülmesini talep ediyor.

Dengeleme seçenekleriyle birlikte emisyon azaltım oranı yüzde 80'e kadar gerileyebilecek. Bu durum, üreticilere Brüksel'in mevcut planlarına kıyasla çok daha fazla içten yanmalı motorlu araç satma esnekliği tanıyacak.

Mevcut ara hedeflerin de gevşetilmesi gündemde. Normal şartlarda 2030 yılına kadar emisyonların yüzde 55 azaltılması gerekirken yeni teklifle üreticilere cezai yaptırımlardan kaçınabilmeleri için 2028-2032 yılları arasını kapsayan 5 yıllık geniş bir geçiş dönemi tanınması isteniyor.

Almanya, AB Konseyi'nde gerekli çoğunluğu sağlayabilmek için Fransa'nın desteğine ihtiyaç duyuyor.

Handelsblatt'ın haberine göre, Berlin, bu destek karşılığında Fransa'nın korumacı sanayi politikaları konusunda ödün vermeye hazırlanıyor.

Buna göre Almanya, otomotiv sektöründe "Avrupa Malı Al" (Buy European) şartını getiren Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) kapsamındaki katı "AB Menşeli" düzenlemelerini kabul edecek.

Fransa'nın talebi doğrultusunda, elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikleri gelecekte sadece büyük ölçüde AB içinde üretilen araçlar için geçerli olacak.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi'nin gelecek iki hafta içinde konuya ilişkin bir uzlaşı taslağı hazırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
OtomobilPolitikaEkonomiÇevreDünyaSon Dakika

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