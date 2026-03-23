Meteorolojinin Tarım Üzerindeki Önemi Vurgulandı

23.03.2026 11:09
TZOB Başkanı Bayraktar, aşırı hava olayları için meteorolojinin tarımda kritik rolünü belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanabilecek aşırı hava olaylarına ilişkin uyarıların yapılması, çiftçilerin ekim, gübre ve ilaç gibi tarımsal uygulamalarının takvimini ayarlayabilmesi açısından meteorolojinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin doğaya bağımlı olması nedeniyle her türlü aşırı doğa olayından etkilendiğini ifade etti.

Geçen yıl yaşanan doğa olaylarını hatırlatan Bayraktar, "Yağışların aşırı olması sel afetine, az olması ise kuraklığa sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden tarım doğada denge istiyor. 2025'te 1011 aşırı doğa olayı yaşandı ve ülkemizin doğal afetlerden had safhada etkilendiği bir yıl oldu. Şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai donlar meyveler üzerinde, tarımsal kuraklık ise tahıl ve baklagillerde verim kayıplarına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, 2026'ya da bu anlamda hızlı başlandığına dikkati çekerek, yılın ilk 2 ayında Hatay'dan Çanakkale'ye kadar kıyı şeridindeki illerde aşırı yağışlardan (sel, hortum, su baskını) etkilenmeyen şehir kalmadığını vurguladı.

Dünya Meteoroloji Günü'nün temasının bu yıl Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 'Bugünü gözlemlemek, yarını korumak' olarak belirlendiğini belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Çünkü tarım sektörü için meteoroloji yalnızca hava tahmininden ibaret değildir. Bugünün gözlenmesi ve erken tahminlerin yapılması, yarın için afetlerden az hasarla kurtulmak anlamına geliyor. Yıllar itibarıyla afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığı hesaba katıldığında bugünün gözlenmesi gelecekte ölümlerin, ürün ve hayvan kayıplarının azaltılması demektir."

Hava uyarıları çiftçilere SMS olarak ulaştırılıyor

Bayraktar, bu konuda TZOB'un Türk tarımına katkılarının da büyük olduğunu belirterek, 2018'de imzaladıkları protokol çerçevesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan erken tahmin ve uyarıların anında ziraat odalarına, oradan da çiftçilere kısa mesaj (SMS) olarak gittiğini, bu sayede afetlerin olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için gerekli önlemlerin zamanında alınabildiğini bildirdi.

Çiftçilerin son yıllarda artan doğal afetlerden etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hem yaşanabilecek aşırı hava olayları uyarılarının yapılması hem de çiftçilerimizin ekim, gübre ve ilaç gibi tarımsal uygulamalarının takvimini ayarlayabilmesi açısından meteorolojinin önemi büyüktür. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin ve sektör paydaşlarımızın 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

