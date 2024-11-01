Mevduat Stopaj Oranı Artırıldı

Ekonomi

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Buna göre 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. - İSTANBUL