Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı - Son Dakika
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Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı

18.05.2022 10:38
Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, mezun olduğu ilkokula giderek öğrencilere 'Piton döner' yaptı.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, mezun olduğu ilkokula giderek öğrencilere 'Piton döner' yaptı.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yaptığı metrelik piton dönerle fark oluşturan Mehmet İkram Taş, mezun olduğu Demokrasi İlkokulu'na gitti. Burada düzenlenen bir etkinlikte öğrencilere piton döner yapan Taş, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrenciler piton döneri beğenirken Mehmet İkram Taş, "Piton döneri herkese tattırmak istiyoruz. Şubeleşme çalışmalarımız sürüyor. Yakında yurt içi ve yurt dışında birçok noktada olacağız" dedi. - ADANA

Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı
Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı
Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mezun olduğu okulda öğrencilere 'Piton döner' yaptı - Son Dakika


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