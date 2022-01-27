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Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek - Son Dakika

Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek

27.01.2022 12:37
Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek

KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman; şartları sağlayan mikro ve küçük işletmelerin, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacaklarını söyledi.

KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman; şartları sağlayan mikro ve küçük işletmelerin, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacaklarını söyledi.

KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya, KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman'ın yanı sıra NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yücel, KOSGEB İl Müdürü Ali Usta, serbest muhasebeciler ve NTSO üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan KOSGEB Finansman Dairesi Başkanı Mehmet Haşim Karaman, Mikro ve Küçük işletmelerin istihdamına kaktı sağlamak amacıyla Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı destek programının 3. dönem başvuruları alınmaya başladığını söyledi. Karaman; "Dünya Bankası ve Japonya JICA tarafından desteklenen program kapsamında köklü değişiklikler yapıldı. Toptan ve perakende ticaretin yanı sıra pek çok sektör programa dahil edilirken yeni mezun gençlerin istihdamının önü açıldı. Program kapsamında her bir yeni personel için 100 bin lira destek verilmekte olup azami olarak Mikro işletmelerde 2, küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek programında 75 bin gencin istihdama katılması planlanmaktadır. Program kapsamında verilecek destek faizsiz olacak ve 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunları da istihdam edilebilecektir" şeklinde konuştu. Karaman konuşmasının devamında; "Başvuru yapacak işletmelerde son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması ve destek kapsamında çalıştıracağı personeli de 12 ay süre ile istihdam etme şartı aranacaktır. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 1 personel için 110 bin lira olacaktır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlamış olup 31 Mart 2022 tarihinde sona erecektir" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek
Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek

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Haşim Karaman, Nevşehir, İstihdam, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mikro ve küçük işletmelere, istihdam edecekleri her personel için destek - Son Dakika Ekonomi


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