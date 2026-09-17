Milas-Bodrum Havalimanı ağustosta 891 bin 680 yolcu ağırladı - Son Dakika
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Milas-Bodrum Havalimanı ağustosta 891 bin 680 yolcu ağırladı

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Milas-Bodrum Havalimanı ağustosta 891 bin 680 yolcu ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanında ağustos ayında 891 bin 680 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Aynı dönemde 7 bin 963 uçak trafiği ve 9 bin 977 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Ağustos ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 891 bin 680 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 963 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 9 bin 977 ton oldu.

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 3 milyon 240 bin 486 yolcuya hizmet verildi. 8 aylık dönemde 30 bin 389 uçak trafiği ve 33 bin 626 ton yük taşındı.

Kaynak: İHA
Devlet Hava Meydanları İşletmesiHavacılıkAğustosEkonomiBodrumUlaşımSon Dakika

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