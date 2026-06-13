Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek Samsun Üretim Kampüsü'nde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'nin köklü savunma sanayi kuruluşlarından MKE'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üreteceği Samsun Üretim Kampüsü'nde gelinen son durum ele alındı.
Görüşmenin ardından Vali Tavlı ve İlhami Keleş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'a İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › MKE'nin Samsun yatırımlarında son durum ele alındı - Son Dakika
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