Ukrayna- Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 85 bandından işlem gören dolar/avro paritesi, 10 Mart'ta 145'e kadar çıkarken devamında yüzde 60'tan fazla gerileyerek 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, avro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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