Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

30.09.2022 11:32
Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, avro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, avro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Ukrayna- Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 85 bandından işlem gören dolar/avro paritesi, 10 Mart'ta 145'e kadar çıkarken devamında yüzde 60'tan fazla gerileyerek 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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