Akaryakıta peş peşe zamlar! Motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak - Son Dakika
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Akaryakıta peş peşe zamlar! Motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak

27.07.2023 09:25

Son dönemde akaryakıta art arda gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatında artış olması bekleniyor.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı artıyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 37 kuruşa, Ankara'da 35 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 3 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR (14)
  • HAYRİ ÇOLAK: MEMUR MAAŞLARİ UÇURUM SEVİYEDE ARTİRİLDİ Bİ YERDEN ÇIKARICAK BUNLARIN PARASINI VUR SİGARAYA VUR SİGORTAYA VUR ORAYA BURAYA AK PARTİLİ VE RECEP TATYİP ETDOĞAN DESTEKÇİSİYDİM LAKİN BİTTİK YA BU KADARDA OLAMAZ. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Sevto: Bunlar daha iyi günler.amannn vermezsiniz oy 50 olsun en az acımak yok! Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: zillet gelecek dediniz, petrol çıkardık, dogalgaz bulduk dediniz bizi her türlü istismar ettiniz ve seçimi bizimle kazanıp bizi boğazlamaya kalktınız. 17 milyon sığınmacıyı başımıza bela ettiniz. kendimiz ettik kendimiz bulduk. hak ettik. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta peş peşe zamlar! Motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta peş peşe zamlar! Motorinin litresi bazı şehirlerde 36 lirayı aşacak - Son Dakika
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