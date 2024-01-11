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Muğla Arıcılar Birliği Başkanı: Sahte bal halk sağlığını tehdit edebilir - Son Dakika
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Muğla Arıcılar Birliği Başkanı: Sahte bal halk sağlığını tehdit edebilir

Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Veli Türk, sahte bal satışının arıcılar için ciddi zararlar doğurduğunu ve halk sağlığını tehdit edebilecek ürünler olabileceğini belirtti. Türk, düşük fiyatlarla satılan sahte balların gerçek bal olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Muğla Arıcılar Birliği Başkanı: Sahte bal halk sağlığını tehdit edebilir
11.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:29
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Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Veli Türk, sahte bala karşı tüketicileri uyararak, "Bin liraya satılan balın kilogram fiyatı 35,76 liraya gelmektedir. Bugün 1 kilogram şekerin fiyatının dahi 25-27 lira olduğu düşünülürse, bu ürünler nedir? Bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." dedi.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla bölgesinde yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle üretiminde düşüş yaşanan çam balının, geçen yıl uygun iklim koşulları dolayısıyla rekoltesinin arttığını söyledi.

Arıcılık sektörünün geçmişten bugüne en önemli sorunlarının başında pazarlama sıkıntısının geldiğini belirten Türk, "Üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada yaşadıkları sorunları tetikleyen en önemli etken, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse market raflarında çok düşük fiyatlarla 'bal' adı altında satışa sunulan ürünler." diye konuştu.

Satışta 1 kilogram olduğu belirtilen ancak net 850 gram olan balların 50-55 liraya, 26 kilogramlık teneke bal olarak ifade edilen ürünleri ise perakende olarak bin liradan satıldığına işaret eden Türk, bu durumun sektöre ciddi zararlar verdiğini kaydetti.

Bin bir zahmetle kilometrelerce yol kat ederek Anadolu'nun dört bir kösesinde üretim yapan arıcıların hakkının gasbedildiğini dile getiren Türk, şöyle konuştu:

"Bin liraya satılan balın kilogram fiyatı 35,76 liraya gelmektedir. Bugün 1 kilogram şekerin fiyatının dahi 25-27 lira olduğu düşünülürse, bu ürünler nedir?" Bu konuda takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Bu ürünlerin halk sağlığını tehdit edebilecek ürünler olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Söz konusu fiyatlara bal olur mu? Bu ürünler nasıl üretilmektedir? Biz arıcılar bu fiyata doğal balı satabilmeyi bırakın, üretemiyoruz bile. Doğal balın üretim maliyeti 2023 yılı için 100-110 lira. Artık biz arıcıların dayanacak gücü kalmamıştır."

Kaynak: AA
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Muğla, Tarım, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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