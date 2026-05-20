Muğla\'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başarıyla Yürütülüyor

20.05.2026 12:53
Muğla'da İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle yürütülen program, 206 kişiyi istihdama kazandırdı.

Muğla'da iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, 2026 yılında şu ana kadar 206 kişi istihdama kazandırıldı.

İŞKUR ve TOBB paydaşlığında yürütülen program, Muğla genelinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesini hedefliyor. Program kapsamında kursiyerler, özellikle eleman temininde zorluk yaşanan hizmet ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde eğitim alıyor.

Muğla'da turizm ve hizmet sektörünün önde gelen işletmelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Böylece işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında işletmelere çalışan sayılarına göre farklı oranlarda kursiyer desteği sağlanıyor. Buna göre; 1 ila 4 çalışanı bulunan iş yerleri mevcut çalışan sayısı kadar kursiyer talebinde bulunabilirken, 5 ila 9 çalışanı bulunan işletmeler en fazla 12 kişiye kadar destekten yararlanabiliyor.

10 ila 49 çalışanı bulunan işletmeler en fazla 24 kursiyer talep edebilirken, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise mevcut sigortalı çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kursiyeri bünyelerine dahil edebiliyor.

160 fiili güne kadar sürebilen program boyunca kursiyerlere günlük 1.079,83 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İŞKUR yetkilileri, Muğla'da özellikle eleman temininde güçlük çekilen meslek gruplarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, program sayesinde hem işsizliğin azaltılmasının hem de işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

