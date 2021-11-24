Muğla'dan 54 ülkeye 453 milyon dolarlık balık ihracatı

Muğla'da faaliyet gösteren 14 ihracat izinli balıkçılık ürünleri işletmesinde tüketime sunulmak üzere taze soğutulmuş, dondurulmuş, bütün, fileto ve işlenmiş füme olarak üretilen balıkçılık ürünleri başta Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Rusya Federasyonu olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılında yapılan toplam ihracat rakamına ulaşıldı.

10 ayda 453 milyon dolar balık ihracatı

Su ürünleri sektöründe 2021 yılı ilk yarısında 78 bin ton ihracat gerçekleştirerek 2020 yılının toplam ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat değeri anlamında bakıldığında ise 2021 yılı ilk 10 ayında, 2020 yılının ilk 10 ayının ihracat değeri yüzde 35'lik artış gösterdi. 2020 yılında 337 milyon dolarlık olan ihracat rakamı 453 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hedef 530 milyon dolar ihracat

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, geçen yılın tamamında 337 milyon dolar olan balık ihracat rakamının bu yılın ilk 10 ayında 453 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Saylak, "Muğla dahilinde faaliyet gösteren 14 ihracat balıkçılık işletmesinden 54 ülkeye çeşitli balık ürünleri ihraç ediyoruz. 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılındaki ihracat rakamını yakaladık. 78 bin ton balık ihraç ettik. Hedeflerimiz hep bir fazlası. Bir yandan ihracat rakamlarımızı yükseltirken, bir yandan denizlerin sürdürülebilirliği için de çalışıyoruz. Bugünümüz kadar geleceğimizi de düşünmek zorundayız. Geçen yılın tamamında 337 milyon dolar olan ihracat rakamımız, bu yılın ilk 10 ayında 453 milyon dolara ulaştı. Yıl sonuna kadar 530 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Bu anlamda su ürünleri sektörü Muğla'nın önder sektörlerinden olup, İl Müdürlüğü olarak her türlü proje ve çalışmalarına rehberlik yapmak için yanlarındayız. Muğla için hedefimiz hep bir fazlası olacaktır" dedi. - MUĞLA