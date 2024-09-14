Muğla'ya Yabancı Turist Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'ya Yabancı Turist Akını

Muğla\'ya Yabancı Turist Akını

Muğla, 8 ayda 2,6 milyon yabancı turisti ağırlayarak turizmde yüzde 8 artış sağladı.

14.09.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti yılın 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi.

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 arttı

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl 3 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladığını söyledi.

Kente geçen sene 8 ayda 2 milyon 429 bin 981 yabancı turistin geldiğini belirten Akbıyık, bu yıl yaklaşık yüzde 8 artışla sayının 2 milyon 617 bin 473'e ulaştığını ifade etti.

Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle isminden söz ettiriyor." dedi.

Kentin son senelerde spor turizmiyle de öne çıktığını anlatan Akbıyık, Muğla ve ilçelerinde yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Muğla'da yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerinin sürdüğüne işaret eden Akbıyık, bir önceki yıldan daha fazla turisti bu sene ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

"Bu yıl butik otellere ilgi daha çok arttı"

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini bildirdi.

Özellikle bu yıl gurbetçi misafir yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Yağmur, gurbetçi misafirlerin büyük bölümünün Dalyan'ı tercih ettiğini ve bu ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Yağmur, İztuzu kumsalı, sazlıkları ve tarihi yerleriyle Dalyan'ın son yıllarda daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Ekonomi, Misafir, Polonya, turist, Turizm, Yaşam, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya Yabancı Turist Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'ya Yabancı Turist Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement