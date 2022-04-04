Muratpaşa'da genç girişimcilere destek - Son Dakika
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Muratpaşa'da genç girişimcilere destek

04.04.2022 10:22
Muratpaşa'da genç girişimcilere destek

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturup en iyi iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günleri-İş Fikri Yarışması'nın 2'ncisi başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturup en iyi iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günleri-İş Fikri Yarışması'nın 2'ncisi başladı. Bu kez lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programa 27 genç girişimci adayı katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM), katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri İş Fikri Yarışması'nın 2'cisi başladı. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik programa 27 genç girişimci adayı katıldı.

Programda hafta sonu, ASSİM'de genç girişimci adaylarına inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme gibi konularda eğitimler verildi. 2 günlük programın ardından genç girişimci adayları sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı'dan aldı. Muratpaşa İnovasyon Günleri İş Fikri Yarışması'nda şimdi yarı finale kalan genç girişimci adayları belirlenecek. İş fikri geliştirmeyle ilgili atölye, mentorluk destekleri verilecek adaylar, 16 Nisan'da yapılacak finale hazırlanacak. Final Programında 10 iş fikri sahnede yarışacak ve en iyi 3 iş fikri jürinin oylarıyla seçilecek. - ANTALYA

Muratpaşa'da genç girişimcilere destek

YORUMLAR
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Kızının okuması için birlikte üniversite sınavına girmişti, şimdi 3. üniversitesini bitirmeye çalışıyor Kızının okuması için birlikte üniversite sınavına girmişti, şimdi 3. üniversitesini bitirmeye çalışıyor Hayali olan mali müşavirlik için 55 yaşında yüksek lisans yaptı Hayali olan mali müşavirlik için 55 yaşında yüksek lisans yaptı

Üniversite, Muratpaşa, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'da genç girişimcilere destek - Son Dakika


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