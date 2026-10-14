Muş Ovası'nda 300 bin ton pancarda hasat başladı, 2 buçuk milyar TL katkı bekleniyor - Son Dakika
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Muş Ovası'nda 300 bin ton pancarda hasat başladı, 2 buçuk milyar TL katkı bekleniyor

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Muş Ovası\'nda 300 bin ton pancarda hasat başladı, 2 buçuk milyar TL katkı bekleniyor
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Muş Ovası'nda şeker pancarı hasadı başladı, bin 600 üretici tarlada. Yaklaşık 300 bin ton pancardan 42 bin ton şeker üretilecek; ülke ekonomisine 2 buçuk milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.

Muş'ta bin 600 üreticinin ekimini yaptığı yaklaşık 300 bin ton şeker pancarının ülke ekonomisine 2 buçuk milyar TL katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük ekilebilir arazisine sahip Muş Ovası'nda pancar hasadı başladı. Bin 600 üretici tarafından ekimi yapılan şeker pancarının kent ekonomisine 2 buçuk milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Bu yıl gerçekleştirilen üretim kapsamında yaklaşık 300 bin ton pancarın işlenmesiyle 42 bin ton şeker elde edilecek. Pancarın işlenmesi sonucunda 12 bin ton melas ve 90 bin ton küspe ortaya çıkması beklenirken, elde edilecek melas yem ve maya sektörlerinde kullanılacak.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 600 çiftçiyle üretim yapıldığını belirterek, taahhüt sözleşmeleri kapsamında 300 bin ton civarında pancarın fabrikaya getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Kızılkaya, "Bu yıl yaklaşık bin 600 çiftçimizle 50 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 bin ton pancar elde etmeyi umuyoruz. Bu pancardan inşallah 42 bin tona yakın şeker üretmeyi, yaklaşık 12 bin ton melas ve 90 bin ton küspe elde etmeyi bekliyoruz. Yağışlar ve mevsimsel şartları nedeniyle bu yıl kampanyamız maalesef biraz geç başlıyor. 1 Ekim'den itibaren başlayan yağışlar, çiftçilerimizin tarlaya girmesini ve pancar sökümünü ciddi anlamda zorlaştırdı. Halihazırda fabrikamızın pancar stok alanında belli miktarda pancar biriktirdik. Allah'ın izniyle cuma günü itibarıyla ilk pancarımızı fabrikaya almaya başlayacağız. Ardından pancarı işlemeye ve şeker üretimine geçeceğiz. Böylece çiftçimizin emeğinin tarladan sofraya uzanan süreci cuma günü itibarıyla hayırlısıyla başlamış olacak. Bu yıl çiftçilerimizden alacağımız tahmini 300 bin ton pancar karşılığında yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık ekonomik girdi ve katkı oluşmasını bekliyoruz. Melas, küspe ve şeker üretimiyle birlikte nakliye de dahil olmak üzere 2 buçuk milyar liranın üzerinde bir ekonomik döngü oluşmasını öngörüyoruz. Muş'umuza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Muş'un Kumluca köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Servet Özdemir, ilkbaharda ektikleri şeker pancarının hasadını ekim ayı itibarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlkbahar döneminde ektiğimiz şeker pancarlarının hasadını ekim ayı itibarıyla gerçekleştiriyoruz. İlkbahardan bu yana pancarlarımızı yaklaşık 10 kez suladık. Yazın kavurucu güneşi altında çapalama çalışmalarımızı yaptık. Amacımız, bugünlerde güzel bir verim elde etmekti. Çok şükür, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu anda hasadını yaptığımız pancarlarımızı traktörlerimize yükleyerek fabrikaya götürüyoruz. Çiftçinin bayramı hasat dönemidir. Biz de bugün emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu hasat dönemini kazasız belasız tamamlarız. Tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelMuşSon Dakika

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