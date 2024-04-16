Muş Sultan Alparslan Havalimanı Mart Ayında Rekor Kırdı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nın mart ayında 35 bin 961 yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attığı belirtildi. Bu sayede, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 234'e ulaştı.

Ayrıca kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 276 ton oldu. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise Muş Sultan Alparslan Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 114 bin 403, uçak trafiği 698, yük trafiği de 955 ton olarak gerçekleşti. - MUŞ