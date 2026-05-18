Muş'ta Çiftçilere Fide Desteği

18.05.2026 14:08
Muş'ta 619 çiftçiye 586 bin 725 fide dağıtıldı, 300 dekar alanda sebze üretimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje kapsamında Muş'ta 619 çiftçiye toplam 586 bin 725 adet domates ve kapya biber fidesi dağıtıldı. Yaklaşık 300 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sebze üretimini artırmaya yönelik fide dağıtımı gerçekleştirildi. İl genelinde 619 çiftçinin faydalandığı proje ile yaklaşık 300 dekar alanda üretim yapılması planlanıyor. Toplam bütçesi 5 milyon 333 bin 333 TL olan projenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı hibesi, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla finanse edildi. Proje kapsamında üreticilere 293 bin 362 adet domates fidesi ile 293 bin 392 adet kapya biber fidesi dağıtıldı. Böylece toplamda 586 bin 725 adet fide çiftçilerle buluşturuldu.

Bitkisel üretim ve Bitki sağlığı Şube müdürü Samet Aşkın, proje ile atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının, sebze üretiminin artırılmasının ve çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade ederek, "Bakanlığımızca 2020 yılından bu yana çiftçilerimize yönelik Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında fide dağıtım projeleri yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında bu yıl yaklaşık 5,5 milyon TL proje bedeliyle 600 bine yakın fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yaklaşık 300 bin adedi biber fidesi, 300 bin adedi ise domates fidesinden oluşmaktadır. Bu kapsamda toplam 619 çiftçimiz projeden faydalanacaktır. Yaklaşık 300 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiş olacaktır. Projemizin amacı, tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamak, yani atıl durumdaki arazileri yeniden üretime kazandırmaktır. Bu doğrultuda çiftçilerimizi projelere dahil ederek hem ilimize hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtımı gerçekleştirilen fideleri alan çiftçi Cevat Aytepe, "Tarım İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan domates ve biber fidelerini almak için buraya geldik. Geçtiğimiz yıl da benzer bir proje hayata geçirilmişti. Hibrit fidelerin piyasadaki fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından sağlanan bu destek, çiftçiler için büyük önem taşıyor. Verilen fideler üreticilere önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

