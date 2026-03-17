Üye Girişi
Son Dakika Logo

MÜSİAD'dan Zimem Defteri Uygulaması

MÜSİAD\'dan Zimem Defteri Uygulaması
17.03.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapatarak dayanışma örneği sergiledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade eden tarihi "Zimem Defteri" geleneğini bu yıl da sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkallarındaki borçlarını kapattı. Tüm MÜSİAD şubeleriyle eş zamanlı olarak tam 12 yıldır yaşatılan bu anlamlı uygulama, hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor hem de Antalya ekonomisinin temel taşı olan yerel esnafa nefes aldırıyor.

Rahmet, bereket, paylaşma ve kardeşlik ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Antalya'nın çeşitli mahallelerindeki bakkal ve küçük esnaf ziyaret edilerek dar gelirli vatandaşların birikmiş veresiye borçları silindi. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın ve yardımlaşmanın en zarif usulü olan Zimem Defteri geleneği, MÜSİAD üyeleri tarafından aynı hassasiyet ve samimiyetle yaşatılmaya devam ediyor.

Ramazan ayının gönülleri yumuşatan, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren ikliminde yapılan bu anlamlı çalışma; yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda toplumsal vicdanı diri tutan, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bilincini pekiştiren güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor. Zimem Defteri, ihtiyaç sahibinin onurunu koruyan, hayrı gizlilik içinde büyüten ve toplumun farklı kesimleri arasında gönül köprüsü kuran kadim bir medeniyet mirası olmayı sürdürüyor.

Başkan Yusuf Akgül: "Antalya ekonomisi için güçlü bir dayanışma köprüsü"

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Zimem Defteri uygulamasının şehir ekonomisini ayakta tutan önemli bir dinamik olduğunu vurguladı. Başkan Akgül, uygulamanın Antalya ekonomisine etkilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Zimem Defteri uygulamasıyla yalnızca ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin borç yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda mahalle kültürümüzün bel kemiği olan küçük esnafımıza da can suyu oluyoruz. Zincir marketlerin yoğun rekabeti altında ayakta kalmaya çalışan ve mahallelinin zor gününde yanında olan bakkallarımızın kasasına giren bu sıcak para, doğrudan şehir ekonomisine entegre oluyor. Paranın tabana yayılması ve yerel ticarette dolaşıma girmesi, Antalya'mızın mikro ekonomisini canlandırıyor."

"Bu geleneği yaşatmak umudumuzu güçlendiriyor"

Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunmanın öneminin altını çizen Başkan Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini yeniden yaşatmanın huzurunu taşıyoruz. Var olan ihtiyacın idrakine makes olmak, MÜSİAD Antalya olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren bu dayanışma köprüsünü kurmaya; Antalya ekonomisinin temel taşı olan esnafımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Zimem Defteri Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.