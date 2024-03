MÜSİAD, Diplomatik Misyon Şefleri İftar Programı\'nı Gerçekleştirdi

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ramazan ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği "Diplomatik Misyon Şefleri İftar Programı"nı bu yıl 45 farklı ülkeden 60'tan fazla diplomatın katılımıyla gerçekleştirdi.

MÜSİAD açıklamasına göre, Diplomatik Misyon Şefleri İftar Programı, bu yıl derneğin genel merkezinde MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yönetim kurulu üyeleri ve 45 farklı ülkeden 60'tan fazla büyükelçi, başkonsolos ve ticari ataşenin katılımıyla yapıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Asmalı, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımları anlatarak, Türkiye'nin rekabetçi ve kaliteli üretim gücü, sahip olduğu teknik altyapı ve nitelikli iş gücüne dikkati çekti.

"Türkiye, her geçen gün cazibe merkezi olma özelliğini artırmakta"

Asmalı, MÜSİAD olarak, sürdürdükleri ticari diplomasi ile ihracatın kalıcı ve sürdürülebilir artış içinde olması ve Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelmesi için yeni ihracat pazarlarına talip olduklarını belirtti.

Türkiye'nin küresel anlamda en yaygın diplomatik ağa sahip ülkeler arasında üçüncü sırada bulunduğunu anımsatan Asmalı, şunları kaydetti:

"Bizler de MÜSİAD olarak aramızdaki işbirliğini geliştirmek, ticari ilişkilerimizi daha yukarıya taşımak için ticari diplomasi faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çerçevede uluslararası iş forumları, fuarlar ve iş gezileri düzenliyoruz. Bir istikrar adası olan Türkiye, enerji kaynaklarına yakınlığı, stratejik ticaret yollarının kavşağında olması ve güçlü lojistik üsleriyle her geçen gün cazibe merkezi olma özelliğini artırmaktadır. Sizlerin de destekleriyle önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz."

"Küresel barış gerçekleşmeden ekonomik hedeflere ulaşmak zor"

Mahmut Asmalı, dünya ve bölgedeki kriz ortamlarına dikkati çekerek, küresel bir barış tesis edilmeden sağlıklı bir ekonomik sistem inşa etmenin zor olduğunu aktardı.

Ticari diplomasi ve ikili işbirlikleri gerçekleştirerek her fırsatta barış iklimine zemin hazırladıklarını aktaran Asmalı, "Bölgesel ve küresel bir barış tesis edilmeden sağlam ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi pek mümkün değil. Gazze'de İsrail'in işlediği insanlık suçlarını her platformda dile getiriyoruz. Tüm suçlar uluslararası camianın gözleri önünde alenen işleniyor. İnşallah, içinde bulunduğumuz ramazan ayı, sorunun çözülmesine bir vesile olur ve yaşanan zulüm kısa sürede son bulur." ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizm artacak"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sivil bir ticari diplomasi aktörü hüviyetiyle faaliyetler icra eden bir dernek olarak, ülke ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancının altını çizdi.

Asmalı, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin olumlu bir zemine oturduğunu kaydederek, ay sonunda gerçekleşecek olan yerel seçimlerden sonra ekonomideki dinamizmin artmasını beklediklerini belirtti.