Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı. Doğum gününün erken kutlandığı gecede Edip Akbayram'ın, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdiği görüldü.

02.03.2025 22:41
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İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

AİLESİ VE DOSTLARIYLA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

EŞİ İLE DANS, DOSTLARIYLA SOHBET ETTİ

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Edip Akbayram\'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • numan yildız:
    EVET EDİP BEY SORGU Z AMANI MÜNKER NEKİR BEKLİYOR AZAP ZAMANI 42 169 Yanıtla
    Selahaddin Eyyubi:
    Sen kendi azabınla ilgilen. Cehennemin en dibinde kul hakkı yiyen ve Allah'a ortak koşan münafıklar var. 80 13
    Aa:
    Sen kendine bak arkadaş 70 13
    Kamil Toygar :
    sana bir zararı mı oldu ki yazdın seni de bekliyor hesap için 70 10
    VURKAÇOĞLU:
    Evet Numan yıldız Edip akbayram kadar ne faydan oldu ne katabildin dünyaya yaa 28 1
    GFB1907OKAN null:
    Al işte yine Müslümanim deyip Allah'ın vereceği karara şirk koşanlardan. Allah ıslah etsin seni Numan 26 1
  • 0w588tw0p:
    mekanın cennet olsun güzel insan 176 22 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    mekanı Cennet olsun amin inşallah 147 22 Yanıtla
  • Ali Aksoy:
    Allah rahmet eylesin mekaı Cennet olsun yüregi tertemiz gönlü büyük insan saygıyla yadedeceğiz Çocuklugumuz onun şarkilarını dinlemekle geçti biz onunla büyudük şen kalbimizdesin. 72 11 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    güzel günler göreceğiz güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, inanın çocuklar, çocuklar inanın diye umutlar aşıladın göremeden güzel günleri yalnız bıraktın bizleri mekanın cennet olsun büyük üstad 55 16 Yanıtla
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