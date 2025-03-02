Hayatını kaybeden Edip Akbayram\'ın son görüntüleri ortaya çıktı

numan yildız:

EVET EDİP BEY SORGU Z AMANI MÜNKER NEKİR BEKLİYOR AZAP ZAMANI

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Selahaddin Eyyubi: Sen kendi azabınla ilgilen. Cehennemin en dibinde kul hakkı yiyen ve Allah'a ortak koşan münafıklar var. 80 13

Aa: Sen kendine bak arkadaş 70 13

Kamil Toygar : sana bir zararı mı oldu ki yazdın seni de bekliyor hesap için 70 10

VURKAÇOĞLU: Evet Numan yıldız Edip akbayram kadar ne faydan oldu ne katabildin dünyaya yaa 28 1