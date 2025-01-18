MÜSİAD Karabük Şubesi Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Karabük Şubesi Kapatıldı

MÜSİAD Karabük Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu iptal edildi ve bazı üyeler ihraç edildi.

18.01.2025 18:49
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu iptal edilirken, şube kapatıldı ve bazı üyelerin üyelikleri sonlandırıldı.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, derneğin, 14 bini aşkın üyesi, güçlü teşkilat yapısı, 35 yıllık deneyimi ve saygınlığıyla Türkiye'nin en köklü ve etkili iş dünyası kuruluşlarından olduğu belirtildi.

İlkelerine ve geleneklerine bağlı kalarak "bir ve beraber" anlayışıyla hareket eden MÜSİAD'ın iş dünyasının gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu anlayış doğrultusunda her iki yılda bir gerçekleştirilen şube olağan genel kurullarının bu sene de ocak ayı içerisinde yapıldığı bilgisi verildi.

Bu süreçte 14 Ocak'ta yapılan MÜSİAD Karabük Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın dernek tüzüğünün temel ilkelerine ve 35 yıllık geleneğine uygunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Derneğimizin kültürü, teamülleri ve istişare mekanizmaları göz ardı edilerek itibarımızı zedeleyici bir genel kurul süreci yürütülmüştür. Yapılan incelemelerde, tüzüğümüzün 7.1. maddesi gereğince, aidat borcu olan en az 15 kişinin genel kurula katıldığı, seçme ve seçilme hakkı bulunmayan bazı kişilerin divan heyeti ve seçim listelerine dahil edildiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Şube kapatıldı, bazı üyeler ihraç edildi

Açıklamada, dernek tüzüğünde verilen yetkiler doğrultusunda gerçekleştirilen MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Karabük şubesiyle ilgili şu kararların alındığı belirtildi:

"Dernek tüzüğümüzün 18. maddesinin 'şubeler, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, genel merkez ile anlaşmazlığa ve çelişkiye düşmeyecek şekilde özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkilidir' hükmüne aykırı davranışta bulunulduğu, tüzüğümüzün 8.2.10. maddesinin genel merkez yönetim kuruluna verdiği 'gerekli hallerde şube yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden el çektirmek' yetkisi çerçevesinde Karabük Şubesi'nin 14 Ocak'taki genel kurulunun iptal edilmesine; şube yönetim ve denetim kuruluna uygunsuz şekilde seçilen tüm asil ve yedek üyelerinin tamamının görevden el çektirilmesine, tüzüğümüzün 18.1. maddesinin 'şubeler, şube genel kurulunun veya genel merkez yönetim kurulunun kararıyla kapatılabilir' hükmü gereği Karabük Şubesi'nin kapatılmasına, şubenin mevcut üyelerinden, Genel Merkez yönetim kurulumuzun uygun gördüğü üyelerin Genel Merkez üyesi olarak kaydedilerek üyeliklerinin devamına karar verilmiştir."

Açıklamada, MÜSİAD tüzüğü ve eklerine uygun davranmayan, kişisel menfaat ve hırslarını ön plana çıkaran, istişare ile sorunların çözümünde katkı üretmeyen Karabük Şube Üyesi C.Ü ve bu kişi ile birlikte hareket eden E.A, K.E ve H.M.G'nin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

MÜSİAD'ın 35 yıldır özenle koruduğu değerlerinden ve geleneklerinden asla taviz verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Kamuoyunun, derneğimiz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir yorumu dikkate almamasını önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Karabük, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Karabük Şubesi Kapatıldı - Son Dakika

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