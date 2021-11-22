n11.com Sodexo'lulara özel kampanya ile Sodexo Club'ta

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve n11.com, Sodexo'lulara özel kasım ayı kampanyası ile iş birliklerini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo, Sodexo Club marka iş birlikleri programı ile Sodexo'lulara e-ticaret sitelerinde, teknoloji, kırtasiye, araç kiralama, eğlence ve daha birçok kategoride indirimli alışveriş imkanı sunuyor.???????

Sodexo ve n11.com, Sodexo'lulara özel kasım ayı kampanyası ile iş birliklerini başlattı. İş birliği kapsamında 30 Kasım'a kadar geçerli ilk kampanyada tüm Sodexo'lular, n11.com internet sitesi ve mobil uygulamasından yaptıkları ilk alışverişlerini indirimli yapabilecek.

Sodexo kullanıcılarına giyimden aksesuara, kişisel bakımdan hobi ürünlerine kadar birçok kategoriden ve markadan diledikleri gibi alışveriş imkanı sunan Sodexo Club indirim kodları, Sodexo mobil uygulaması, Sodexo online ve sodexoavantaj.com üzerinden alınabiliyor.