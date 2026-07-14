Naciye Erkan, Zara Balı ile Kadın Girişimci Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Naciye Erkan, Zara Balı ile Kadın Girişimci Örneği

Naciye Erkan, Zara Balı ile Kadın Girişimci Örneği
14.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara'da arıcılık yapan Naciye Erkan, KOSGEB desteği ile tescilli bal üretiyor ve kadınlara örnek oluyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Naciye Erkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tescilli "Zara balı" üretiyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Naciye Erkan, ilçedeki iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle 32 yıl önce eşiyle arıcılık yapmaya başladı.

Uzun yıllardır eşi Metin Erkan'la arıcılık yapan kadın girişimci, yaklaşık 5 yıl önce KOSGEB'e başvurarak kovan, ekipman ve karavan desteği aldı.

Giydiği pembe renkli arıcı kıyafetiyle dikkati çeken Erkan, hem ilçenin coğrafi işaret tescilli Zara balını üretiyor hem de ana arı yetiştiriyor.

Zorlu coğrafyalarda mesleğini sürdüren gezgin arıcı Naciye Erkan, AA muhabirine, arıcılığı yıllardır severek yaptığını söyledi.

KOSGEB'ten aldığı kovan, ekipman ve karavan desteğiyle 5 yıl önce kendi işletmesini kurduğunu belirten Erkan, "Hem kadınlara örnek olmak hem de bu işi bir kadın da başarabilir diye 5 yıldır işletmemde ayrı çalışıyorum." dedi.

"Üretmek güzel bir şey"

Erkan, kırsal coğrafyada gezgin arıcı olmanın zor olduğuna dikkati çekerek, kene, yılan ve ayı gibi risklerin olduğunu dile getirdi.

Daha önce konteynerde yaşadığını anlatan Erkan, "Çok sıcaktı ve 3 çocuğumu orada büyüttüm. O dönemde çocuklar oynaması gerekirken, konteynerin camından sürekli beni izliyorlardı. Ne televizyon ne elektrik vardı. Zor zamanlardan geçtik ama her şeye rağmen arıcılığı seviyorum, işimi severek yapıyorum. Aynı zamanda ana arı yetiştiriyorum, üretmek güzel bir şey." diye konuştu.

Erkan, ekonomiye katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bal, polen, arı sütü, propolis gibi bütün arı ürünlerini üretiyoruz. Kendimi şanslı hissediyorum, bu işi yapmak kolay değil. Zara, doğası ve bitkileriyle güzel bir ilçe. Kekik, keven gibi çok çeşitli bitkilerimiz var ve bu yüzden balımız çok kaliteli. Bal verimi seneye göre farklılık gösteriyor, 5-6 ton da 2 ton da aldığımız oluyor. Bu sene biraz umutluyuz, 10 tona kadar umudumuz var. Ürettiğim balı ziraat odasına tahlile gönderdim ve bütün kriterlere uygun çıktı. Kaymakamdan hediye aldım, insanlara örnek olmak güzel bir şey. Arıcılık çok güzel ve zevkli bir iş, herkes yapabilir."

Herkes beyaz, o pembe renkli kıyafet giyiyor

Arıcıların genelde beyaz kıyafet giydiğini aktaran Erkan, kendisinin pembe renkli arıcı kıyafeti giydiğini dile getirdi.

Erkan, pazar sıkıntısı yaşamadığını belirterek, "Zara balı tescilli olduğu ve ben de kadın üretici olduğum için insanlar daha çok güveniyor." ifadesini kullandı.

Bal üretimine 20 kovanla başladıklarını, işlerini ayırdıktan sonra kendinin ve eşinin 400'er kovanı bulunduğunu dile getiren Erkan, ayrıca kendisinin 400 ana arı kutusunun olduğunu belirtti.

Dedesinin ve yeğeninin zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Erkan, "Eşim iş bazında yardımcı olamıyor ama her zaman arkamda bir dağ gibi görüyorum. Ailecek arıcılığı çok seviyoruz. Arıları çok sevdiğim için 21 yaşındaki en küçük kızıma 'Polen' ismini koyduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivas Zara, Ekonomi, Kosgeb, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Naciye Erkan, Zara Balı ile Kadın Girişimci Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:19:28. #7.12#
SON DAKİKA: Naciye Erkan, Zara Balı ile Kadın Girişimci Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.