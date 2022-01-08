Naksan Plastik ihalesinde son pazarlık aşamasına geçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) daha önce 2 kere satışa çıkarılmasına rağmen müşteri çıkmayan Naksan Plastik'in ihalesinde son pazarlık aşamasına geçildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, üretim durmuşken kayyum olarak görevlendirildiği Naksan Plastik'i tam kapasite çalışır hale getirdikten sonra 4 Ocak 2022'de ihale ile satışa çıkarmıştı.

İhalede yatırımcılar önce kapalı zarf ile tekliflerini vermiş, zarfların açılmasından sonraki açık artırma aşamasına geçilmiş fakat hiçbir yatırımcı tekliflerinde artışa gitmemişti.

Dünyanın en büyük dört denetleme şirketinden biri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Naksan Plastik'in 1 milyar 179 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılmasına karar verilmişti.

7 yatırımcı tarafından şartname satın alınmasına rağmen ihalede sadece 3 yatırımcı tarafından teklif sunulmuştu. Kapalı zarftan çıkan teklifler 1 milyar 245 milyon TL, 1 milyar 180,5 milyon TL ve 827 milyon TL olmuştu.

İhale sonucu, geçen perşembe günü TMSF Fon Kurulu'na sunuldu. Fon Kurulu, ihalenin pazarlık aşamasıyla devam etmesine karar verdi. Toplantıda son pazarlıkların 7 Ocak 2022 günü saat 15.30'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş olmasına rağmen pazarlığa katılacak üç yatırımcıdan birinin mazeretinden dolayı erteleme talebi geldi.

TMSF Fon Kurulu, rekabetin ve fiyat maksimizasyonunun sağlanması amacıyla erteleme talebini kabul ederek, 7 Ocak 2022'de yapılacağı Resmi Gazete'de duyurulan pazarlık ihalesinin ertelenmesine karar verdi.

Erteleme ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Naksan Plastik ihalesinin pazarlık aşaması, 14 Ocak Cuma günü saat 15.30'da TMSF'nin İstanbul'daki merkez binasında gerçekleştirilecek.