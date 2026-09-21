NATS, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da uçuş aksaklığını bağlantı sorununa bağladı - Son Dakika
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NATS, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da uçuş aksaklığını bağlantı sorununa bağladı

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NATS, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzeyinde teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşlarda aksaklık yaşandığını, sorunun giderildiğini duyurdu. Aksaklığın bağlantı sorunundan kaynaklandığı ve bu ayın başındaki hava sistemi sorunuyla ilgisi olmadığı belirtildi.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi.

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzeyinde teknik bir sorundan dolayı uçuşlarda aksaklık görüldüğünü duyurdu.

Sorunun hali hazırda giderildiğini bildiren NATS, aksaklıkları en az seviyeye düşürmek amacıyla kalan hava trafiği kısıtlamalarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli şekilde kaldırmak için havalimanları ve hava yolu şirketleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Paylaşımda, aksaklığın bir bağlantı sorunundan kaynaklandığı ve bu ayın başında yaşanan diğer hava sistemi sorunuyla ilgisinin olmadığı ifade edildi.

İngiltere'de 8 Eylül'de uçuş işleme sisteminde tespit edilen teknik sorun nedeniyle 2 binden fazla uçuş aksamış, günde yaklaşık 8 bin uçuşu yöneten sistemlerin yeniden devreye alınması saatler sürmüştü.

Kaynak: AA
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