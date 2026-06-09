Nazende Fasulyesinde İlk Hasat Tadı - Son Dakika
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Nazende Fasulyesinde İlk Hasat Tadı

Nazende Fasulyesinde İlk Hasat Tadı
09.06.2026 09:50
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İznik'te Nazende fasulyesinde ilk hasat yapıldı, fiyatlar üreticiyi güldürdü.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yörenin önemli tarım ürünlerinden olan Nazende fasulyesinde ilk hasat yapıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler ürünlerini kapalı pazar yerinde satışa sunarken, fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Boyalıca Mahallesi'nde yetiştirilen ve lezzetiyle bölge genelinde rağbet gören Nazende fasulyesi, kapalı pazar yerinde alıcı bulmaya başladı. Bölgede alım yapan Halil Uzun Kardeşler tarafından fasulyenin kilogramı 100 ila 120 liradan işlem görüyor. İlk hasatla birlikte hareketlenen pazarda üreticiler, sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, mevcut fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, piyasanın bu seviyelerde devam etmesi halinde emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. İlk hasadın başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde ürün miktarının artması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Üretim, İznik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazende Fasulyesinde İlk Hasat Tadı - Son Dakika

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