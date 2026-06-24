Nevşehir'de Tarım Alanları Sel ve Dolu Derdiyle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Tarım Alanları Sel ve Dolu Derdiyle Yüz Yüze

Nevşehir\'de Tarım Alanları Sel ve Dolu Derdiyle Yüz Yüze
24.06.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, sel ve dolunun tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekti, sürdürülebilirlik vurguladı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Kozluca köyünde sel ve dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada afetler yaşandığını ifade ederek, "Bunun sonucu olarak gıda enflasyonu ve gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, beraberindeki heyetle Kozluca köyünde dolu ve selden zarar gören tarım alanlarını gezerek, çiftçilerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, son yıllarda doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisinin arttığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde binden fazla afet yaşandığını belirten Bayraktar, "Don felaketi başta olmak üzere kuraklık, aşırı yağış, sel, dolu ve hortum gibi birçok afet tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Bu yıl doğal afetlerden uzak bir üretim sezonu geçirmek istiyorduk ancak yılbaşından itibaren mevsim normallerinin üzerinde yağışlar görüldü. Mayıs ayında son 33 yılın en yüksek yağışı alındı. Geçen yıla göre yağışlarda yüzde 95 artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Aşırı yağışların bazı bölgelerde bereket getirirken, bazı bölgelerde büyük zararlara yol açtığını kaydeden Bayraktar, "Bazı tarlalarda iki ila üç metre su birikintileri gördük. Binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Ardından sık sık dolu afetleri yaşanmaya başladı. Bazı bölgelerde daha önce görülmeyen hortum olaylarıyla karşılaştık" diye konuştu. Nevşehir'de de dolu afetinin ciddi zarara neden olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Yaklaşık 5 ilçede, 11 köyde toplam 34 bin dekar tarım alanı zarar gördü. Hububat, şeker pancarı, aspir ile bazı meyve ve sebze ürünlerinde ciddi kayıplar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor"

İklim kaynaklı afetlerin gıda arzını da tehdit ettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bu afetler sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok bölgesinde yaşanıyor. Bunun sonucu olarak gıda enflasyonu ve gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor" dedi. TARSİM sigortası bulunan üreticilerin zararlarının karşılanacağını belirten Bayraktar, sigorta kapsamı dışında kalan çiftçiler için de destek talebinde bulundu. Bayraktar, "TARSİM kapsamındaki üreticilerimizin zararları tazmin edilecek. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz de var. Bu çiftçilerimize can suyu verilmesi gerekiyor. Ayrıca bankalara olan borçlarının yapılandırılması büyük önem taşıyor. Çiftçimize sahip çıkmazsak üretimden kopan her üretici gıda krizinin derinleşmesine neden olacaktır" diye konuştu. Türkiye genelinde afet bölgelerini ziyaret ettiğini söyleyen Bayraktar, ilgili bakanlıklar nezdinde çiftçiler için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimize gerekli desteklerin verilmesini talep ediyoruz. İnşallah üreticilerimize can suyu sağlanır, borçları yapılandırılır ve çiftçilerimiz üretmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Nevşehir, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de Tarım Alanları Sel ve Dolu Derdiyle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü
Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi’nden resmi açıklama Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 18:13:06. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Tarım Alanları Sel ve Dolu Derdiyle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.