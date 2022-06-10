New York borsası ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası düşüşle kapandı

10.06.2022 23:30
New York borsası ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentilerin aksine mayısta ivme kazanan enflasyonun etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de beklentilerin aksine mayısta ivme kazanan enflasyonun etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,73 azalışla 31.392,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,91 azalarak 3.900,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,52 kayıpla 11.340,02 puana indi.

ABD'de enflasyonun mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıkması ve tüketici güveninin en düşük seviyeye gerilemesinin ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde nisanda olduğu gibi yıllık bazda yüzde 8,3 artması yönündeydi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizlerindeki yükseliş hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,15 seviyesine çıktı.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de yüksek enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceğini belirtti.

Yatırımcıların haziran, temmuz ve eylül aylarında 50'şer baz puanlık faiz artırımlarını fiyatladığını belirten analistler, 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin de yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası düşüşle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York borsası ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrası düşüşle kapandı - Son Dakika
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