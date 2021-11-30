New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalışla 34.871,05 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 azalarak 4.623,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 azalışla 15.712,8 puana indi.???????

ABD Başkanı Joe Biden'ın Omicron varyantına karşı şu an için karantina önlemine gerek olmadığını söylemesinin ardından dün yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Seyahat, enerji ve bankacılık hisseleri, Omicron varyantına ilişkin endişelerin artmasıyla düşüş gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nda bugün yapacakları sunumun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Senatoda yapacağı konuşmanın metni yayımlanan Powell'ın, Kovid-19 vakalarındaki son artışın ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği ise artırdığına dair Kongreyi uyarması bekleniyor.