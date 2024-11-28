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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapanıyor

ABD'de enflasyon verilerinin duraksaması sonrası borsa endeksleri değer kaybetti.

28.11.2024 01:16
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New York borsası, ABD'de enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin son aylarda durmuş olabileceğine işaret eden verilerin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 44.722,06 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 5.998,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 19.061,78 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) salı günü yayımlanan son toplantısına ait tutanakların ardından yatırımcıların dikkatleri makroeonomik verilere çevrilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed'in toplantı tutanakları, para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koyarken, bankanın gelecek dönemde faiz oranlarını düşürmede acele etmeyeceğini ve veri merkezli karar almanın uygun olacağının düşünüldüğünü göstermişti.

ABD'de perşembe kutlanacak Şükran Günü arifesinde yoğun veri akışı takip edilirken, son açıklanan veriler enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin son aylarda durmuş olabileceğinin sinyalini verdi.

Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile 6 ayın en yüksek artışını gösterdi. Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamalarındaki artışın Fed'in faiz indirimlerine ilişkin ihtiyatlı tutumunu desteklediğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 23 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarında ise ekimde yüzde 0,2 artış kaydedilirken, mal ticareti açığı ekimde aylık yüzde 8,8 azalışla 99,1 milyar dolara düştü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarife tehdidinin ardından salı günü yükselişe geçen tahvil faizlerinde gerileme görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine indi.

Kurumsal tarafta ise Dell ve HP'nin hisseleri, her iki şirketin de finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 11,3 değer kaybetti.

Öte yandan, Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Federal Ticaret Komisyonun (FTC) Microsoft hakkında antitröst soruşturması başlattığı bildirildi. Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak piyasalar, cuma günü ise normal saatinden erken kapanış yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapanıyor - Son Dakika

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