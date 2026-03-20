New York Borsası Düşüşte

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu gerilimi nedeniyle New York borsası günü düşüşle tamamlarken, petrol fiyatları dalgalandı.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalarak 46.021,43 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 6.606,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 22.090,69 puana geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bir miktar hız kesse de pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 107,9 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,27 azalarak 95,1 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bin oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron Technology'nin hisseleri güçlü finansal sonuçlarına rağmen yüzde 3,8 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 00:53:38. #.0.5#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.